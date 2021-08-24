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CHP'li İBB'nin kararına esnaftan sert tepki: Günlük 100 lira kazanan insanlarız 100 bin liralık araç nasıl alacağız?

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Giriş: 24.08.2021 20:43
Fatih Laleli'de taşımacılık yapan esnaf, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) Ordu Caddesi ve çevresindeki alanların yayalaştırılması kararını protesto etti. Bölgede 3 tekerli motosikletle taşımacılık yapan Erdal Altındaş, "Günlük 100 lira kazanan insanlar olarak 100 bin liralık araçları nasıl alacağız? Bize dayattıkları golf arabası. Ne araçlar taşımaya uygun ne de yollar" dedi.
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