CHP'li İBB'nin kararına esnaftan sert tepki: Günlük 100 lira kazanan insanlarız 100 bin liralık araç nasıl alacağız?

Fatih Laleli'de taşımacılık yapan esnaf, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) Ordu Caddesi ve çevresindeki alanların yayalaştırılması kararını protesto etti. Bölgede 3 tekerli motosikletle taşımacılık yapan Erdal Altındaş, "Günlük 100 lira kazanan insanlar olarak 100 bin liralık araçları nasıl alacağız? Bize dayattıkları golf arabası. Ne araçlar taşımaya uygun ne de yollar" dedi.

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