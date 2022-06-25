25 Haziran 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP'li İBB'nin 3 yıllık karnesi!

CHP'li İBB'nin 3 yıllık karnesi!

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.06.2022 19:01
Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlık koltuğuna oturalı tam 3 yıl oldu. Geçen bu süreçte İstanbul, temel atmama törenlerinden, işçi kıyımına, ulaşımda yaşanan sıkıntılardan çevre felaketlerine kadar pek çok istenmeyen olayla karşı karşıya kaldı. A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 3 yıllık karnesini araştırdı ve vatandaşla konuştu. İşte çarpıcı sonuçlar.
CHP’li İBB’nin 3 yıllık karnesi!
CHP'li İBB'nin 3 yıllık karnesi!
Terör örgütü PKK 30 yıl önce 10 kişiyi katletmişti
Terör örgütü PKK 30 yıl önce 10 kişiyi katletmişti
Aydeniz’in dokunulmazlığı kaldırılacak mı?
Aydeniz'in dokunulmazlığı kaldırılacak mı?
6 adet Bayraktar TB2 daha geliyor
6 adet Bayraktar TB2 daha geliyor
Torunu A Haber’e konuştu!
Torunu A Haber’e konuştu!
Casus operasyonu ne anlama geliyor?
Casus operasyonu ne anlama geliyor?
Başkan Erdoğan’dan kritik görüşme
Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme
2. Meclis’in 80 yıllık sığınağı!
2. Meclis’in 80 yıllık sığınağı!
CHP’den fotoğraf manipülasyonu!
CHP’den fotoğraf manipülasyonu!
Türkiye’de tek! Özel yetiştirildi
Türkiye’de tek! Özel yetiştirildi
Gerekçeli karar ne anlama geliyor?
Gerekçeli karar ne anlama geliyor?
Yunan casusu yakalandı!
Yunan casusu yakalandı!
Daha Fazla Video Göster