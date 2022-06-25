CHP’li İBB’nin 3 yıllık karnesi!

Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlık koltuğuna oturalı tam 3 yıl oldu. Geçen bu süreçte İstanbul, temel atmama törenlerinden, işçi kıyımına, ulaşımda yaşanan sıkıntılardan çevre felaketlerine kadar pek çok istenmeyen olayla karşı karşıya kaldı. A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 3 yıllık karnesini araştırdı ve vatandaşla konuştu. İşte çarpıcı sonuçlar.