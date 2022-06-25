25 Haziran 2022, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
CHP'li İBB'nin 3 yıllık karnesi!
Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlık koltuğuna oturalı tam 3 yıl oldu. Geçen bu süreçte İstanbul, temel atmama törenlerinden, işçi kıyımına, ulaşımda yaşanan sıkıntılardan çevre felaketlerine kadar pek çok istenmeyen olayla karşı karşıya kaldı. A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 3 yıllık karnesini araştırdı ve vatandaşla konuştu. İşte çarpıcı sonuçlar.