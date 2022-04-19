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CHP'li İBB'nin 1 hafta önce aldığı yeni metrobüs arızalandı! Vatandaş isyan etti: Yazık

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Giriş: 19.04.2022 13:19
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 1 hafta önce aldığı yeni metrobüsün arızalanması nedeniyle yolcular araçtan indirildi. Filoya katılan 30 metrobüsten birisi olan aracın dumanlar çıkarak arızalanmasını cep telefonu ile görüntüleyen bir vatandaş "Yeni aldıkları metrobüs, yazık" diyerek tepkisini dile getirdi.
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