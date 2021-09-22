CHP’li İBB’den sonra yeni skandal! Nilüfer Belediyesi’ne ait araçla içki servisi yapıldı

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait Gazhane Tesisi’nde yaşanan içki skandalı sonrası şimdi de Bursa’ya bağlı Nilüfer Belediyesi’nde yaşananlar güne damgasını vurdu. Belediyeye ait araçla başka bir araca nakledilen bira şişeleri kamera kayıtlarına yansıdı. Konuya dair AK Partili isimden eleştiri geldi.

CHP'de skandallar silsilesine bir yenisi daha eklendi. İBB'nin alkol satışından sonra şimdi de CHP'li Nilüfer Belediyesi'ne ait arabadan yansıyan görüntüler ortaya çıktı.

BELEDİYE ARACIYLA ALKOL SERVİSİ



Görüntülerde Nülüfer Belediyeye ait hizmet aracının koli koli alkol servisi yaptığı görüldü.

Olay yaratan görüntüler AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas tarafından paylaşıldı.

AK PARTİ'DEN SKANDALA TEPKİ

Yaşanan olayı Twitter hesabından yorumlayan AK Partili Arvas, "CHP'li belediyeler bir belediyenin asıl yapması gereken hiçbir işi yapmayıp yapmaması gereken her işi yapıyor." ifadelerine yer verdi.

BELEDİYE BAŞKANI NE DİYECEK?

Bursa Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in konuya dair ne açıklama yapacağı ise merak konusu.

BELTUR'DA İÇKİ SATIŞI!

Geçtiğimiz hafta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait tesiste, 27 yıl aradan sonra alkol satışına müsaade edilmişti.

Tepki çeken olay İBB'nin iştiraki olan Beltur'a ait Gazhane'de verilen jazz konserinde yaşanmıştı.

Özel bir firma seyyar buzdolaplarıyla konsere gelenlere içki satmıştı.

Gazhane'de 24 saat açık kütüphane ve çocuk atölyesi gibi bölümler de yer alıyor.





İçkili konser için böyle bir yerin kullanılması ise ayrı bir tartışmaya neden olmuştu.

Konserin sonunda Gazhane'nin etrafı boş içki şişeleriyle doldu.



1994 yılından bu yana İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ilk kez CHP yönetimiyle tesislerinde içkili eğlence düzenlenmesine izin verildi.



