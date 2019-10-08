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08.10.2019

CHP'li İBB’den konser salonunda Gezi finansörü Osman Kavala propagandası!

CHP’li İBB’nin yaptığı skandalların biri bitmeden bir diğeri başlıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Taksim Dayanışma üyesi ve Gezi Davası sanıklarından Tayfun Kahraman’ı Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı görevine getirerek Gezi kalkışmasına verdiği desteği gözler önüne sermişti. Bu sefer de İBB’nin Cemal Reşit Rey Konser Salonunda düzenlediği organizasyonda Gezi Parkı'nda başlayan darbe kalkışmasının finansörü Osman Kavala'nın propagandası yapıldı.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin skandalları hız kesmeden devam ediyor. İşçi kıyımları ve art arda gelen zamların ardından bu sefer de Gezi kalkışması sanıklarına verdikleri destekle gündeme oturdular.

Geçtiğimiz haftalarda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gezi Davası sanıklarından Tayfun Kahraman'ı Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı görevine getirerek Gezi kalkışmasına verdiği desteği açıkça ortaya koymuştu.

ALKIŞLI PROPAGANDA
CHP'li İBB tarafından Gezi kalkışmasına verilen açık destek bir adım daha ileri götürülerek Gezi Parkında başlayan darbe kalkışmasının finansörü Osman Kavala'nın propagandası yapıldı.

İBB tarafından Cemal Reşit Rey Konser Salonunda düzenlenen bir organizasyonda Gezi'nin finansörü olarak bilinen tutuklu Osman Kavala'nın fotoğrafı ekrana yansıtılarak akışlandı.

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