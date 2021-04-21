CHP'li İBB'de cuma namazı fişlemesi! Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu tepki gösterdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, cuma namazına gitmek isteyenler için 'ibadet izin talep formu' imzalatmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, ''bu bir fişlemedir'' diyerek uygulamaya tepki gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi, cuma namazına gidenlerden ibadet izin forumu talep etti. Göreve gelir gelmez binlerce çalışanının işine son veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi, yine tepki çeken bir uygulamaya imza attı.

Cuma namazı kılmaya gitmek isteyenlere izin vermeyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi, bu kişilere 'ibadet izin talep formu' imzalatmaya başladı.

Söz konusu formda; "izinli saatlerimin hafta içi mesai saatlerime ilave edilerek mesai kaybına yol açmayacak şekilde cuma namazı için gerekli iznin verilmesi için gereğini arz ederim." ifadelerinin altında personelin, TV kimlik numarası, adresi, telefon ve sicil numarası da yer aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, uygulamayı fişleme olarak değerlendirdi.