CHP’li İBB Tuzla metro hattını 2029’a erteledi! Tepkiler peş peşe geldi

Tuzla'da metro eksikliği her geçen gün daha fazla hissediliyor. Ama çalışmalar ertelendikçe erteleniyor. CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi ilçeye yapacağı Tavşantepe-Tuzla etro hattını 2029 yılına öteledi. İşte İBB yönetimi tarafından Verilen bu çelişkili tarihlere vatandaş tepkili. Yedi duraklı olacak metro hattı için gözler Başkan İmamoğlu'nda ancak ilçede henüz bir kazma bile vurulmadı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN