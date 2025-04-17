CHP’li İBB mağdurlarından sert tepki! Ödemeler yapılmadı isyan ettiler: 6 milyar TL alacağımız var

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından ödemeleri yapılmayan İETT'ye bağlı özel halk otobüsü sahipleri duruma isyan etti. İBB'den ödemelerini zamanında alamadıkları gerekçesiyle eylem yapan esnaf geçen seneden beri verilen hiçbir sözün tutulmadığını belirterek İBB'nin kendilerini oyladığını söyledi. Özel Halk Otobüsü Platformu Sözcüsü avukat Erhan Güneş İETT tarafından kendilerine psikolojik baskı yapıldığını ve tehdit edildiklerini vurgulayarak 'Hakkımızı istediğimizde İETT Genel Müdürlüğü bizi mobbingle tehdit ediyor. Ruhsatlarımızı iptal etmekle tehdit ediyor' dedi.

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