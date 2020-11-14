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CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Türkiye'yi dünyaya şikayet etti! Sosyal medyadan tepki yağıyor

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Giriş: 14.11.2020 11:09
Güncelleme:14.11.2020 11:26
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu IAPC tarafından düzenlenen 53. Dünya Konferansı'nın açılış konuşmasını yaptı. Konuşmasında açıkça Türkiye'yi dünyaya şikayet eden İmamoğlu, ''Demokratik işleyiş hüküm sürüyor gibi görünüyor. Ama gerçek hayat bunun tam tersi bir yönde akıyor'' ifadelerini kullandı. Twitter'da günün en çok konuşulanları arasına giren İmamoğlu'nun bu sözlerine sosyal medya kullanıcıları da tepki gösterdi.

Türkiye'yi yurt dışına şikayet etmesiyle bilinen CHP zihniyeti yine şaşırtmayan bir harekete imza attı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaptığı bir İngilizce konuşmada yine Türkiye'yi şikayet etti. Yurt dışından medet uman İmamoğlu'nun İngilizcesi de sosyal medyada gündem oldu.

Ekrem İmamoğlu, Uluslararası Siyasi Danışmanlar Derneği'nin (IAPC) 9-10 Kasım 2020'de sanal olarak düzenlenen 53. Dünya Konferansı'nda açılış konuşması yaptı.

İmamoğlu konuşmasında Türkiye ile ilgili skandal ifadeler kullandı. Türkiye'yi dünyaya şikayet eden, ülkede demokrasi ve özgürlüğün olmadığı şeklinde gerçek dışı iddialarda bulunan İmamoğlu'nın konuşması büyük tepki çekti.

İmamoğlu'nun İngilizcesi ise sosyal medyada günün konusu oldu.

"DEMOKRASİDEN SÖZ EDİLİP EDİLMEYECEĞİ SORGULANIR HALDE.."
İmamoğlu, "Demokrasinin kurumları yerinde duruyor. Demokratik işleyiş hüküm sürüyor gibi görünüyor. Ama gerçek hayat bunun tam tersi bir yönde akıyor. Denge ve denetleme mekanizmaları fiilen işlevsizleştiriliyor. Demokrasinin temel gereklilikleri, bir temenniye dönüşüyor. Siyasi iktidarın elinde toplanan güç ve yetkiler o kadar artabiliyor ki bir demokrasiden söz edilip edilemeyeceği sorgulanır hale geliyor." ifadeleriyle Türkiye'yi dünyaya şikayet etti.




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