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01.10.2019

CHP'li Gürsel Tekin PKK kanalına çıktı ve Türkiye'yi eleştirdi |Video

Seçim döneminde PKK'nın siyasi kolu HDP ile ittifak yapan CHP'nin PKK seviciliğine bir yenisi daha eklendi. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, hain terör örgütü PKK'nın kanalına katılarak, İçişleri Bakanlığı'nın kayyum kararını eleştirdi. Tekin, “Bu klasik geçmiş dönem darbecilerin anlayışıdır. Yeni dönemde bir hukuk sürecinin başlatılmasını diliyorum” dedi.

'nin 'nın siyasi uzantısı ile iş birliği bir kez daha kanıtlandı. CHP'nin Suriye konulu konferansına terör örgütü yandaşı Amy Austin Holmes'in konuşmacı olarak davet edilip propaganda yapmasına izin verilmesiyle ilgili tartışmalar sürerken, CHP İstanbul Milletvekili terör örgütü PKK'nın medya organı ANF'ye çıktı.

İçişleri Bakanlığı'nın terörle bağlantısı olduğu gerekçesiyle atadığı HDP'li belediyeler hakkında açıklamalarda bulunan CHP'li Gürsel Tekin, söz konusu makamlara kayyum atanmasını eleştirdi. Yeni Şafak'ın haberine göre, görüntülerde CHP'li vekil, "Bu klasik geçmiş dönem darbecilerin anlayışıdır. Yeni dönemde bir hukuk sürecinin başlatılmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

TERÖRİSTLERE ŞEHİT!
CHP'li Tekin'in verdiği demecin yayınlandığı sayfada, terör örgütü PKK'nın propaganda haberleri yer alıyor. Sayfanın hemen sağında, örgütün hain saldırısı ve 'şehit' olarak nitelendirilen eli kanlı teröristlere dair haberler yer alıyor.

HABER MÜDÜRÜ TUTUKLANDI

Fırat Haber Ajansı'nın (ANF) Haber Müdürü Maxime Azadi, Türkiye'nin talebi üzerine Belçika'da yürütülen PKK soruşturması kapsamında tutuklandı. Türkiye'nin, Maxime Azadi'nin terör örgütüyle iş birliği yapmakla suçladığı ve yakalanması için İnterpol'e talepte bulunduğu belirtildi.

EKREM İMAMOĞLU'NUN ZİYARET ETTİĞİ AHMET TÜRK'ÜN YEĞENİNİN EVİNDE MÜHİMMAT!

Dün Diyarbakır'da terör örgütüne karşı yapılan operasyonlar'da HDP'li 'ün yeğeninin evinde çok sayıda silah ve mühimmat bulunmuştu. Kayyum atamasından sonra Ahmet Türk ile bir araya gelen CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı , kayyum kararını eleştirmiş, "Kim terörist" diye sormuştu.

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