07 Eylül 2023, Perşembe
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CHP'li Gaye Usluer'den Akşener'e 2018 göndermesi: 15 vekil verdik daha borçları bitmedi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yaptığı açıklamada yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara dahil olmak üzere her ilde kendi adaylarını çıkaracaklarını açıklarken CHP'ye yönelik eleştirilerde bulundu. Akşener'in bu sözleri siyaset gündemine bomba gibi düşerken, CHP Eski Milletvekili Prof.Dr. Gaye Usluer Akşener'e sert sözlerle yüklendi. Usluer "2018'de CHP 15 vekil vererek grup kurmalarını ve seçime girmelerini sağladı. Bu nasıl ödenir bilmiyorum. Bunu bir kalemde silip "Biz borcumuzu ödedik" diyemezler. Bu para değil ki." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...