CHP'li Fikri Sağlar'ın skandal sözlerine soruşturma! Başörtülü hakimleri hedef almıştı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca CHP'li Fikri Sağlar hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatıldı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Fikri Sağlar'ın 30 Aralık'ta bir televizyon kanalında "Türbanlı hakim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var. Bazıları militanca ve ideolojik takılıyor, bununla mücadele edilmeli." şeklinde sözler sarf ettiği belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca CHP'li Fikri Sağlar hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Fikri Sağlar'ın 30 Aralık'ta bir televizyon kanalında "Türbanlı hakim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var. Bazıları militanca ve ideolojik takılıyor, bununla mücadele edilmeli." şeklinde sözler sarf ettiği belirtildi.

Sağlar'ın bu ifadeleri nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.









NE DEMİŞTİ?

CHP'li Fikri Sağlar, "Türbanlı bir hâkimin karşısına gittiğimde benimle ilgili haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği konusunda kuşkum var." sözleriyle toplumun her kesiminin tepkisini çekmişti.









BAŞKAN ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERDİ

Başkan Erdoğan, Sağlar'a, "Bu zat artık bu çağda yaşamıyor çok gerilerde kaldı. Ne yazık ki CHP zihniyetinin faşizan anlayışının yansımasıdır" tepkisini verirken, CHP'yi de, "Oy almak için bazı yerlerde görüyorsunuz işte, başörtülü birkaç kişiyi yanlarında adeta böyle vitrin mankeni gibi getirip koymak kimseyi artık aldatmıyor, geçti o işler" sözleriyle eleştirmişti.





İKİYÜZLÜLÜK, BARBARLIK

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Bugün sözde kadın hakları savunuculuğuna soyunan muhalefetin, daha düne kadar kadınlarımızın kılık kıyafetlerine yasak getirilmesine, geçtiğimiz günlerde bir CHP'linin başörtülü kadınlara barbarca saldırmasına sustuğu bilinmektedir. Geçmişleri neyse bugünleri de o. Kadın haklarının gerçek savunuculuğu Cumhurbaşkanımızın isminin yanına yazılır. Bu konuda eleştirenlerin isminin yanına ise, yasakçılık, siyasi iki yüzlülük, ayrımcılık ve barbarlık yazılıdır.





ÖZÜR DİLEMESİ GEREKEN SİZSİNİZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: CHP'den her gün taciz ve tecavüz haberleri geliyor. Yetmiyor canice katledilen gencecik bir kızımızın ailesi, vekiliniz tarafından aranıp konunun kapatılması isteniyor. Artı il başkanınız inananlara karşı takiyye yaptığınızı söylüyor ve sizden çıt yok. Özür dilemesi gereken sizsiniz.









Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: CHP 'gündem değiştirmekten' bahsediyordu ya. Eskimeyen alışkanlıklarının yeniden tedavüle çıkmasına karşı bir şey yapamamanın ezikliği ile şimdi ustası olduğu oyunu tekrar sahneliyor: İftira ile gündem değiştiriyor. Kendisine verilen görev ve aldığı talimat bu yönde çünkü. Milletimiz bu oyunu görür ve bozar. Kadın hakları konusunda Türkiye'de zihniyet dönüşümünü gerçekleştiren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın her konuda sonuna kadar kadınların yanında olduğunu milletimiz çok iyi bilir. Kimse, milletçe birlik, beraberlik ve dayanışmamızı bozamaz.