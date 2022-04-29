CHP'li Engin Altay baltayı taşa vurdu: Başkan Erdoğan'a Suudi Arabistan eleştirisi yaptı ama...

Chp Grup Başkanvekili Engin Altay, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sessiz sedasız bir şekilde Suudi Arabistan'a gittiğini ileri sürdü. Ancak, Altay'ın bu iddiasını dile getirdiği saat olan 13.53'te Başkan Erdoğan İstanbul'daydı. Erdoğan, saat 16:37'de İstanbul Havalimanı'nda kameraların karşısında geçti.