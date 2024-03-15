15 Mart 2024, Cuma
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CHP’li Ekrem İmamoğlu'nun hatırlamadığı vaatleri! A Haber’de bomba yorum: Karne zayıf o yüzden polemik peşinde
CHP’nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu'nun “hatırlamıyorum” dediği ve yerine getirmediği seçim vaatlerini Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum sıraladı, “İstanbul'a verdiği sözleri hatırlamayanları, 31 Mart'ta da İstanbullular hatırlamayacak” dedi. O vaatleri ve sıcak gündemi A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu değerlendirdi.