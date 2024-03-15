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CHP’li Ekrem İmamoğlu'nun hatırlamadığı vaatleri! A Haber’de bomba yorum: Karne zayıf o yüzden polemik peşinde

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.03.2024 11:04
CHP’nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu'nun “hatırlamıyorum” dediği ve yerine getirmediği seçim vaatlerini Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum sıraladı, “İstanbul'a verdiği sözleri hatırlamayanları, 31 Mart'ta da İstanbullular hatırlamayacak” dedi. O vaatleri ve sıcak gündemi A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu değerlendirdi.
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