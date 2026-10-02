MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun emniyet ifadesi ahaber.com.tr’de

Türk futbolunu sarsan soruşturmada dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen MHK soruşturması kapsamında gözaltına alınan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun emniyetteki ifadesinde, hakemlere yönelik tehdit iddialarından sınav sorularının sızdırıldığı iddialarına, manuel maç atamalarından MASAK raporlarına yansıyan para hareketlerine kadar çok sayıda konuya ilişkin sorular yöneltildi.