03 Ekim 2023, Salı
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CHP'li Cemal Canpolat'tan tepki çeken sözler: Kılıçdaroğlu'na saldırı Atatürk'e saldırmaktır
CHP İstanbul il başkanlığına adaylığını açıklayan Cemal Canpolat, CHP'nin kurucusu MUstafa Kemal Atatürk ile Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu kıyasladı. Katıldığı canl yayında, "Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırmak, Mustafa Kemal Atatürk'e saldırmaktır" dedi. Siyasal İletişimci Ferhat Murat, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.