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CHP'li Canan Kaftancıoğlu kapalı restoranı açtırarak toplantı yaptı

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Giriş: 29.01.2021 10:41
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde vatandaşların tedbirlere uyması için her gün açıklama yapılırken, CHP bir kez daha kural tanımazlığıyla dikkat çekti. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, saat 21.00'den sonra tedbirler gereği kapalı olması gereken bir restoranda toplantı gerçekleştirdi.
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