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CHP'li Çan Belediye Başkanı Bülent Öz rüşvet suçundan gözaltında

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.05.2022 10:35
Çanakkale Çan Belediye Başkanı Bülent Öz ile ikisi belediye çalışanı 3 kişi, rüşvet ve irtikap iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
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