31 Mayıs 2022, Salı
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CHP'li Çan Belediye Başkanı Bülent Öz rüşvet suçundan gözaltında
Çanakkale Çan Belediye Başkanı Bülent Öz ile ikisi belediye çalışanı 3 kişi, rüşvet ve irtikap iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.