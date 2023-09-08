CHP'li Bülent Tezcan'dan Akşener'in sözlerine yönelik açıklama: Yapılan açıklamalara çok odaklanılmamalı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yerel seçimlerde her ilde farklı aday çıkarma kararı ve CHP'ye yönelik eleştirilerini CHP Milletvekili Bülent Tezcan katıldığı canlı yayında yorumladı. Tezcan siyaset söylenen sözleri o günün koşullarında ele almak gerektiğini ifade ederken, yapılan açıklamalara çok odaklanılmaması gerektiğini ifade etti. Akşener'in "Hiç ittifak kurmayacağız" demediğini dile getiren Tezcan "Yeni ittifak modelleri geliştireceğiz" ifadelerini kullandı.