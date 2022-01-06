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CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan bir skandal daha! AK Partili üyeye zorbalık

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Giriş: 06.01.2022 00:11
Son dakika haberleri... Irkçı söylemleriyle gündemden düşmeyen CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan yeni skandal. Meclis toplantısı sırasında şova soyunan Özcan, toplantıya getirdiği ampulü yere atarak kırdı. Şovanist hareketine "Az önceki hareketinizden dolayı size geri zekalı demek isterdim ama hakaret içerebilir. Siz zeka yoksununuz" şeklinde cevap veren AK Partili Uğur Akbay'ı zabıtalar aracılığıyla salondan çıkarttı. .
CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’dan bir skandal daha!
CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan bir skandal daha!
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