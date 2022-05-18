18 Mayıs 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP'li belediyedeki rüşvette kodlu iletişim! Rüşvette 'tuzak denetim' detayı

CHP'li belediyedeki rüşvette kodlu iletişim! Rüşvette 'tuzak denetim' detayı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.05.2022 09:13
CHP’li Kadıköy Belediyesi'nde görevli onlarca kişinin de bulunduğu çok sayıda şüpheli, rüşvet operasyonunda yakalandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 224 kişi hakkında "Rüşvet almak, vermek, aracılık etmek ve resmi belgede sahtecilik" suçlarından gözaltı kararı verdi. Belirledikleri esnaftan rüşvet almak için tuzak denetim yaptılar. Rüşvet parasına 'metre', alacak kişiye ise 'sağlam arkadaş' dendi. Rüşvet operasyonunda gözaltına alınanların ifadesi sürüyor.  Detayları A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İsveç ve Finlandiya NATO’ya başvurdu
İsveç ve Finlandiya NATO'ya başvurdu
Yarışı kızışıyor! “Aday ol” mesajı
Yarışı kızışıyor! “Aday ol” mesajı
Ankara’dan NATO manifestosu!
Ankara'dan NATO manifestosu!
BirGün’ün yalanını mahkeme tescilledi
BirGün'ün yalanını mahkeme tescilledi
Rüşvette kodlu iletişim!
Rüşvette kodlu iletişim!
Emine Erdoğan’dan bağımlılık uyarısı
Emine Erdoğan’dan bağımlılık uyarısı
AK Parti Grup Toplantısı bugün
AK Parti Grup Toplantısı bugün
ABD ile sorunları çözmek istiyoruz
"ABD ile sorunları çözmek istiyoruz"
İçişleri: Eren Abluka-10 başlatıldı
İçişleri: Eren Abluka-10 başlatıldı
AK Parti’den Kılıçdaroğlu’na tepki
AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na tepki
SOLOTÜRK kokpitinden Rize-Artvin Havaalanı görüntüleri
SOLOTÜRK kokpitinden Rize-Artvin Havaalanı görüntüleri
Kılıçdaroğlu adalet sistemi ve milletle köprüleri attı
Kılıçdaroğlu adalet sistemi ve milletle köprüleri attı
Daha Fazla Video Göster