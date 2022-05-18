18 Mayıs 2022, Çarşamba
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CHP'li belediyedeki rüşvette kodlu iletişim! Rüşvette 'tuzak denetim' detayı
CHP’li Kadıköy Belediyesi'nde görevli onlarca kişinin de bulunduğu çok sayıda şüpheli, rüşvet operasyonunda yakalandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 224 kişi hakkında "Rüşvet almak, vermek, aracılık etmek ve resmi belgede sahtecilik" suçlarından gözaltı kararı verdi. Belirledikleri esnaftan rüşvet almak için tuzak denetim yaptılar. Rüşvet parasına 'metre', alacak kişiye ise 'sağlam arkadaş' dendi. Rüşvet operasyonunda gözaltına alınanların ifadesi sürüyor. Detayları A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı.