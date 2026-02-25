CHP’li belediyede maaş krizi: Yüzlerce çalışan tefecinin eline düştü, 80 milyon lira alacaklılar

İzmir’de CHP’li Buca Belediyesi’nde sular durulmuyor. 7 aydır sosyal denge tazminatlarını alamayan 300 kamu memuru, belediye yönetiminin tutumu karşısında iş bırakma eylemi başlattı. Kişi başı yaklaşık 270 bin lirayı bulan alacakları için meydanlara inen çalışanların dramı büyürken, borç batağındaki belediyenin 80 milyon liralık bu krizi nasıl çözeceği merak konusu. Maddi imkansızlıklar nedeniyle tefecilerin eline düştüğü belirtilen personelin feryadını A Haber muhabiri Tayfun Er aktarıyor.