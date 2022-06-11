11 Haziran 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP'li belediyede köpek heykeli gururu! Milli Uzay Projesine bile dil uzatanlar halka böyle hizmet veriyor

CHP'li belediyede köpek heykeli gururu! Milli Uzay Projesine bile dil uzatanlar halka böyle hizmet veriyor

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.06.2022 16:58
CHP yönetimi en üst perdeden mahalle teşkilatlarına kadar Başkan Erdoğan'ın vizyoner projelerine köstek olmak için hiçbir sınır tanımadı. Vatandaş, her projeyi eleştiren CHP'den kendi kontrolündeki bölgelerde yaptığı projeleri görmek istiyor. Tam da bu konuda halkın isteğine CHP'li Şişli Belediyesi koştu. CHP'li belediye, insan heykelleri için ayırdığı bütçesine hayvan heykeli ödeneği de ekledi. CHP'li Şişli Belediyesi Teşvikiye Mahallesi'nde kalabalık bir grupla köpek heykelinin açılışını yaptı. Türkiye'nin Milli Uzay Projesi'ne bile dil uzatan CHP'nin halka heykelden başka bir eserle yanıt verememesi, sosyal medyada alay konusu oldu.
CHP’li belediyede köpek heykeli gururu!
CHP'li belediyede köpek heykeli gururu!
Mustafa Şentop’un ekibi kaza yaptı
Mustafa Şentop'un ekibi kaza yaptı
İBB’nin araçları kime hizmet ediyor?
İBB’nin araçları kime hizmet ediyor?
Hürjet’in montaj çalışmaları başladı!
Hürjet’in montaj çalışmaları başladı!
İtalya’da düşen helikopter pilotaj hatası mı?
İtalya'da düşen helikopter pilotaj hatası mı?
Antalya’da orman yangını!
Antalya’da orman yangını!
Sivilleri canlı kalkan yapacaklar!
Sivilleri canlı kalkan yapacaklar!
A Haber ekibine taciz ateşi!
A Haber ekibine taciz ateşi!
Düşen helikopterin enkazına ulaşıldı
Düşen helikopterin enkazına ulaşıldı
5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
GÖÇİZDER operasyonunda 16 kişi tutuklandı
GÖÇİZDER operasyonunda 16 kişi tutuklandı
Çavuşoğlu: Helikopterin yeri tespit edildi
Çavuşoğlu: Helikopterin yeri tespit edildi
Daha Fazla Video Göster