CHP'li belediyede köpek heykeli gururu! Milli Uzay Projesine bile dil uzatanlar halka böyle hizmet veriyor

CHP yönetimi en üst perdeden mahalle teşkilatlarına kadar Başkan Erdoğan'ın vizyoner projelerine köstek olmak için hiçbir sınır tanımadı. Vatandaş, her projeyi eleştiren CHP'den kendi kontrolündeki bölgelerde yaptığı projeleri görmek istiyor. Tam da bu konuda halkın isteğine CHP'li Şişli Belediyesi koştu. CHP'li belediye, insan heykelleri için ayırdığı bütçesine hayvan heykeli ödeneği de ekledi. CHP'li Şişli Belediyesi Teşvikiye Mahallesi'nde kalabalık bir grupla köpek heykelinin açılışını yaptı. Türkiye'nin Milli Uzay Projesi'ne bile dil uzatan CHP'nin halka heykelden başka bir eserle yanıt verememesi, sosyal medyada alay konusu oldu.