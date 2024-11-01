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CHP'li belediyede iş bırakma eylemi! Sokaklar çöp yığınına döndü

CHP'li belediyede iş bırakma eylemi! Sokaklar çöp yığınına döndü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.11.2024 19:00
İstanbul'da CHP’li Kartal Belediyesi'nde çalışan işçiler toplu iş görüşmelerinin sonuçsuz kalması üzerine grev kararı aldı. İşçiler 3 gündür iş bırakma eyleminde. Detayları A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim aktardı.
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