CHP'li belediye köpekleri katletmişti! Flaş gelişme

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CHP'li belediye köpekleri katletmişti! Hayvanseverlerden suç duyurusu

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.12.2020 11:02
Güncelleme:14.12.2020 11:15
Son dakika haberi... İzmit'te sokak köpeklerinin öldürülmesine tepkiler çığ gibi büyüyor. Hayvanseverler CHP'li İzmit Belediyesi hakkında suç duyurusunda bulunacaklar. Detayları A Haber Muhabiri Hakan Süer aktardı.

İzmit'in Yahya Kaptan Mahallesi'nde 3 köpek belediyenin kullandığı iğneyle katledildi. CHP'li İzmit Belediyesinde çalışan 4 kişi hakkında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı başlatmıştı aynı şekilde İzmit Belediyesinde çalışan 11 kişi de açığa alınmıştı. Fakat köpeklerin toplanma talimatını veren veteriner şube müdürü hala görevinin başında.

Bir diğer tepki çeken konu ise İzmit'te yaklaşık 4 gündür 50 köpek kayıp. Özellikle Doğa ve Hayvan Koruma Dernekleri de bu süreci yakından takip ediyor.

Doğa ve Hayvan Koruma Dernek Başkanı Gonca Çelik Ketenağ, "Bu katliamdan sorumlu 2 kişi var. Fakat bu skandalın üzerine başka bir skandal var. Bu 2 kişi aklanarak suçu bizim yıllardır beraber çalıştığımız personel arkadaşların üzerine atılacağını öğrenmiş durumdayız." ifadelerini kullandı.

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