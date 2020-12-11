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İzmit'te köpek katliamı! CHP'li belediye 3 köpeği zehirleyerek öldürdü

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.12.2020 11:29
Güncelleme:11.12.2020 11:31
Son dakika haberi... İzmit'in Yahya Kaptan Mahallesi'nde dün gece katliam yaşandı. 3 köpek belediyenin kullandığı iğneyle katledildi. Doğa ve Hayvan Koruma Şube ekipleri de inceleme başlattı. Detayları A Haber Muhabiri Hakan Süer aktardı.

A Haber'de açıklamalarda bulunan Doğa ve Hayvan Koruma Dernek Başkanı Gonca Çelik Ketenağ, "Sabah telefonum hayvanların fotoğraflarıyla susmadı. Biz Yahya Kaptan'da tüm hayvanlarımızın takiplerini yapıyoruz. Olay yerine geldiğimizde hayvanın ciğerlerine kadar gidecek şekilde belediyenin kullandığı uyuşturucu silahla attıkları bir iğne saplanmış durumda. 3 tane ölümüz var. Bunlar belediyenin kullandığı uyuşturucu iğne. Bunu bir vatandaş atamaz. İzmit Belediyesi'ni aradık. Ben söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Cesetleri burada. Bunu her kim yaptıysa bu şekilde can versin demekten başka bir şey bulamıyoruz." ifadelerini kullandı.

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