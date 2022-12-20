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CHP'li belediye çalışanından küçük çocuğa taciz! Öfkeli anne kaldırım taşıyla ev bastı: Batsın partiniz de belediyeniz de

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.12.2022 09:11
Güncelleme:21.12.2022 09:15
Kırşehir'de 14 yaşındaki çocuğa cinsel içerikli fotoğraf gönderen CHP'li belediye çalışanı adli kontrolle serbest bırakıldı. Kararı duyan anne Y.D., şüphelinin adresini kaldırım taşıyla bastı.
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