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CHP’li belediye başkanlarından Kemal Kılıçdaroğlu'na adaylık desteği! Görüşmenin perde arkasına A Haber ulaştı

A Haber
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Giriş: 25.01.2023 15:38
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, belediye başkanları ile Genel Merkez’de bir araya geldi. Belediye başkanları Kılıçdaroğlu’na destek verdi. Görüşmenin perde arkasını A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş canlı yayında anlattı.
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