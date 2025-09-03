03 Eylül 2025, Çarşamba
CHP'li başkan GOP'ta 5 milyar TL borç bıraktı: "Belediyenin borcu 15 ayda 2,5 katına çıktı"
Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, CHP’li belediye yönetiminin ilçeyi adeta borç batağına sürüklediğini açıkladı. Karadeniz, göreve gelmelerinin ardından yaptıkları incelemelerde, yalnızca 15 ayda belediyenin borcunun yaklaşık 2 milyar liradan 5 milyar liraya yükseldiğini belirtti.