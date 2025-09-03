03 Eylül 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları CHP'li başkan GOP'ta 5 milyar TL borç bıraktı: "Belediyenin borcu 15 ayda 2,5 katına çıktı"
CHP’li başkan GOP’ta 5 milyar TL borç bıraktı: Belediyenin borcu 15 ayda 2,5 katına çıktı

CHP'li başkan GOP'ta 5 milyar TL borç bıraktı: "Belediyenin borcu 15 ayda 2,5 katına çıktı"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.09.2025 23:08
Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, CHP’li belediye yönetiminin ilçeyi adeta borç batağına sürüklediğini açıkladı. Karadeniz, göreve gelmelerinin ardından yaptıkları incelemelerde, yalnızca 15 ayda belediyenin borcunun yaklaşık 2 milyar liradan 5 milyar liraya yükseldiğini belirtti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP’li başkan GOP’ta 5 milyar TL borç bıraktı: Belediyenin borcu 15 ayda 2,5 katına çıktı
CHP’li başkan GOP’ta 5 milyar TL borç bıraktı!ktı
CHP'li başkan GOP'ta 5 milyar TL borç bıraktı!ktı"
Ekrem İmamoğlu CHP’yi kaosa mı sürükledi?
Ekrem İmamoğlu CHP'yi kaosa mı sürükledi?
Kalbimizin diğer yarısı Gazze, Filistin, Yemen ve Sudan’dadır
“Kalbimizin diğer yarısı Gazze, Filistin, Yemen ve Sudan’dadır”
Netanyahu denen gaddara seyirci kalamayız
“Netanyahu denen gaddara seyirci kalamayız”
O gece sendin gelen ya hazreti Muhammed
“O gece sendin gelen ya hazreti Muhammed”
Başkan Erdoğan’dan Külliye’deki Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı’nda!
Başkan Erdoğan'dan Külliye'deki Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda!
Eyyüp Kadir İnan: Rantçıların esiri oldular
Eyyüp Kadir İnan: “Rantçıların esiri oldular”
Yukay’ın cansız bedeni denizden nasıl çıkarılacak?
Yukay'ın cansız bedeni denizden nasıl çıkarılacak?
CHP Gürsel Tekin’in savunmasını istedi!
CHP Gürsel Tekin'in savunmasını istedi!
Bayburt-Gümüşhane Havalimanı için tarih verildi!
Bayburt-Gümüşhane Havalimanı için tarih verildi!
300 bininci deprem konutu teslim edilecek
300 bininci deprem konutu teslim edilecek
Fahiş emlak vergisine karşı kanun geliyor!
Fahiş emlak vergisine karşı kanun geliyor!
Daha Fazla Video Göster