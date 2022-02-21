CHP’li Barış Yarkadaş’tan Abdullah Gül iddiası! CHP Gül’ün adaylığına karşı böyle önlem aldı

Millet İttifakı'nda adaylık tartışması sürerken, CHP ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Barış Yarkadaş, 2018'de Abdullah Gül'ün adaylığına karşı çıkan CHP'li 60 milletvekilinden 55'inin siyasetten silindiği iddia etti. Hatta bunu bir Saadet Partili il başkanının bile bildiğini kaydetti. İşte CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu zor duruma sokacak o iddialar.

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