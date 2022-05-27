CHP’li Bakırköy Belediyesi zabıtası yine fuar bastı! Hazırlanan tepki karşısında şaşkına döndüler

CHP'li Bakırköy Belediyesi zabıta ekipleri, bir firmanın makine fuarına 2. kez baskın düzenledi. İlk baskının ardından CHP'li belediyeye karşı adeta hazırlıklı olan firmanın 2. baskındaki tepkisi zabıta ekiplerini şaşkına çevirdi.