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CHP'li Bakırköy Belediyesi zabıtası yine fuar bastı! Hazırlanan tepki karşısında şaşkına döndüler

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Giriş: 27.05.2022 13:25
CHP'li Bakırköy Belediyesi zabıta ekipleri, bir firmanın makine fuarına 2. kez baskın düzenledi. İlk baskının ardından CHP'li belediyeye karşı adeta hazırlıklı olan firmanın 2. baskındaki tepkisi zabıta ekiplerini şaşkına çevirdi.
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