27 Mayıs 2022, Cuma
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CHP'li Bakırköy Belediyesi zabıtası yine fuar bastı! Hazırlanan tepki karşısında şaşkına döndüler
CHP'li Bakırköy Belediyesi zabıta ekipleri, bir firmanın makine fuarına 2. kez baskın düzenledi. İlk baskının ardından CHP'li belediyeye karşı adeta hazırlıklı olan firmanın 2. baskındaki tepkisi zabıta ekiplerini şaşkına çevirdi.