CHP’li Aytuğ Atıcı DEM ile ortaklığı itiraf etti

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere bir aydan kısa bir süre kala geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı bir canlı yayında DEM Parti ile ortaklığı itiraf ederek "Bizim bu seçimde DEM'le olan ilişkimizde belirli yerlerde "Kent Uzlaşısı" olarak adlandırılan uzlaşı sağlanmış durumda" ifadelerini kullanmıştı. Özel'in ardından CHP'li Aytuğ Atıcı da ortaklıkla ilgili açıklama yaptı. Atıcı, "Kent uzlaşısı çerçevesinde açık seçik, herkesin gözü önünde ittifak yaptık." dedi.