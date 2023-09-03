03 Eylül 2023, Pazar
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CHP'li Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun 'kaçak villa' oyunu! Villayı kondur kitabına uydur
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde 'Türkiye'ye örnek birisi' diyerek yeniden adaylığını açıkladığı Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 'Bu kadarına da pes' dedirten bir skandala daha imza attı. CHP'li başkan 2014'te Koçarlı'da birinci sınıf tarım arazisine kondurduğu eşinin üzerine kayıtlı kaçak villayı yıkımdan kurtarmak için akılalmaz bir yola başvurdu.