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CHP'li Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun 'kaçak villa' oyunu! Villayı kondur kitabına uydur

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Giriş: 03.09.2023 12:28
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde 'Türkiye'ye örnek birisi' diyerek yeniden adaylığını açıkladığı Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 'Bu kadarına da pes' dedirten bir skandala daha imza attı. CHP'li başkan 2014'te Koçarlı'da birinci sınıf tarım arazisine kondurduğu eşinin üzerine kayıtlı kaçak villayı yıkımdan kurtarmak için akılalmaz bir yola başvurdu.
CHP’li Çerçioğlu’nun ’kaçak villa’ oyunu!
CHP'li Çerçioğlu'nun 'kaçak villa' oyunu!
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