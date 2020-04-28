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CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar bir kez daha kendi kendini yalanladı!

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28.04.2020
​CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar bir kez daha kendiyle çelişti. İki gün önce FOX TV'de yaptığı açıklamada, "Bedavaya ekmek dağıtmamıza izin vermediler, biz de 5 kuruşa ekmek dağıtıyoruz." yalanını ortaya atmıştı. Bugün bir kez daha FOX TV canlı yayına bağlanan CHP'li Karalar, ''Valimiz arayıp 'Başkanım ben sana bedava ekmek dağıtamazsın dedim mi?' diye sordu, 'Demediniz sayın valim' dedim. Hatta valimiz Vefa Destek Gruplarıyla birlikte dağıtmayı önerdiler.'' itirafında bulundu. CHP'li Karalar'ın bu itirafı ''yalanda Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'yla yarışıyor'' yorumunu yaptırdı.

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