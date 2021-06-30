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CHP'den psikolojik harp tekniği hamlesi! CHP yalanlarıyla neyi amaçlıyor?

A Haber
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Giriş: 30.06.2021 10:01
Türkiye'de son dönemde psikolojik harp teknikleri kullanılmaya başlandı. Bu tekniğin kullanıcıları hiç de yabancı değil. Zira CHP ve onun uzantısı medya organları son bir kaç aydır iktidar üzerinde toplum baskısı yaratmak için pek çok gerçek dışı iddiayı dolaşıma soktu. İşte CHP tarafından ortaya atılan o iddialar ve gerçekler...

Mafya, terör örgütleri, yurt dışı fonlu sivil toplum kuruluşları ve muhalefet... İktidarı düşürmek için darbe girişimleri, ekonomi saldırılar ve daha pek çok yöntemi denediler ancak milletin dirayeti sayesinde başarılı olamadılar. Başta CHP olmak üzere muhalefet kanadı şimdi de psikolojik harp tekniklerini kullanmaya başladı. Öyle ki psikolojik harbin en tehlikeli silahı olan yalana sarıldılar.

Uzmanların 'post truth' adını verdiği kısa ömürlü, duygulara hitap eden ve anlık yıkıcı etki yaratabilecek yalanlar son bir kaç ayda dolaşıma sürüldü. Bu konuda öncülüğü CHP üstlendi.

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