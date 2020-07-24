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CHP'den İznik Ayasofya Camii için skandal istek

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Giriş: 24.07.2020 02:11
Güncelleme:24.07.2020 02:14
Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında CHP'li Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı ve Meclis üyesi Osman Ayradilli, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Fatih Sultan Mehmet Vakfı'na tapusu çıkartılan Ayasofya açılıyorsa bizim İznik Ayasofya'mız küçücük bir yer, İznik'in turizmini canlandırmak için tekrar müze olsun" dedi.
CHP'den İznik Ayasofya Camii için skandal istek
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