03 Mart 2023, Cuma
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CHP'den İYİ Parti'ye yeni tehdit: Masadan kalkarlarsa siyasi maliyeti olur
Millet İttifakı içinde bugün adaylık konusunda yaşanan gerginlik ve toplantı sonrasında özellikle sosyal medya üzerinden yaşanan tweet savaşları güne damga vurdu. İYİ Parti'nin masadan kalkma ihtimali ciddi şekilde konuşulurken CHP'den İYİ Parti'ye tehdit geldi. Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı İbrahim Uslu yaptığı açıklamada "İYİ Parti'nin masadan kalkmasının bir maliyeti olur" ifadesini kullandı. İşte detaylar... .