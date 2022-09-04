04 Eylül 2022, Pazar
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CHP'den HDP'ye bakanlık vaadi: Bizde hiç geri vites yok
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, katıldığı canlı yayında, ittifak ortakları HDP'ye bakanlık verebileceklerini söyledi. Kendilerinde 'geri vites' olmadığını belirten Tekin, "HDP'ye Bakanlık verilebilir. Her partiye de verilebilir. O da anayasaya göre seçime bir hak kazanmış bir partidir." diye konuştu.