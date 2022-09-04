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CHP'den HDP'ye bakanlık vaadi: Bizde hiç geri vites yok

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Giriş: 04.09.2022 18:22
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, katıldığı canlı yayında, ittifak ortakları HDP'ye bakanlık verebileceklerini söyledi. Kendilerinde 'geri vites' olmadığını belirten Tekin, "HDP'ye Bakanlık verilebilir. Her partiye de verilebilir. O da anayasaya göre seçime bir hak kazanmış bir partidir." diye konuştu.
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