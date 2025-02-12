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CHP’deki şaibeli kurultayın perde arkası A Haber’de! Sağır Sultan bile duydu | Can Ataklı’dan olay itiraf

CHP'deki "şaibeli kurultay"ın perde arkası A Haber'de! "Sağır Sultan bile duydu" | Can Ataklı'dan olay itiraf

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 12.02.2025 01:00
CHP'deki iç karışıklık bir kez daha patlak verdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki 'şaibeli kurultay' tartışması sürüyor. CHP Genel Merkezi'nde bir panik havası yaşanırken Kılıçdaroğlu'ndan 'Derhal çıkın açıklayın' açıklaması gelmişti. Son olarak CHP yandaşı Can Ataklı'dan iddiaları doğrulayan bir itiraf geldi. Ataklı, yaptığı açıklamada, 'Bazı gerçekleri artık söylemeliyiz. Kurultay'da birtakım para işleri döndüğünü CHP'liler çok konuşuyordu zaten. Birbirimize salak muamelesi yapmayalım.' dedi. Gazeteci Bülent Erandaç ve Ekrem Kızıltaş CHP'deki 'şaibeli kurultay'ın perde arkasını A Haber ekranlarında değerlendirdi.
CHP’deki şaibeli kurultayın perde arkası A Haber’de! Sağır Sultan bile duydu | Can Ataklı’dan olay itiraf
CHP’deki şaibeli kurultayın perde arkası A Haber’de!
CHP'deki "şaibeli kurultay"ın perde arkası A Haber'de!
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