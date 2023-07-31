31 Temmuz 2023, Pazartesi
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CHP'deki delege savaşlarında şoke eden görüntüler! Kılıçdaroğlu destekçisi delege seçimlerinde oyları böyle çaldı...
Seçimlerde büyük bir hezimet yaşayan ve değişim gerginliğinin başladığı CHP'de şimdi de delege savaşları başladı. İstanbul’un Kartal ilçesindeki Petroliş Mahallesi’nde yapılan CHP delege seçimlerinde, skandal bir olay yaşandı. Kemal Kılıçdaroğlu destekçisi Taner Özdemir, CHP liderinin aleyhine olan oyları cebine koyarken o anlar saniye saniye kameraya yansıdı. İşte o anlar...