31 Temmuz 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP'deki delege savaşlarında şoke eden görüntüler! Kılıçdaroğlu destekçisi delege seçimlerinde oyları böyle çaldı...

CHP'deki delege savaşlarında şoke eden görüntüler! Kılıçdaroğlu destekçisi delege seçimlerinde oyları böyle çaldı...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.07.2023 19:24
Seçimlerde büyük bir hezimet yaşayan ve değişim gerginliğinin başladığı CHP'de şimdi de delege savaşları başladı. İstanbul’un Kartal ilçesindeki Petroliş Mahallesi’nde yapılan CHP delege seçimlerinde, skandal bir olay yaşandı. Kemal Kılıçdaroğlu destekçisi Taner Özdemir, CHP liderinin aleyhine olan oyları cebine koyarken o anlar saniye saniye kameraya yansıdı. İşte o anlar...
Kılıçdaroğlu destekçisi oyları çaldı
Kılıçdaroğlu destekçisi oyları çaldı
Tahıl koridoru açılacak mı? Putin Başkan Erdoğan ile görüşmesini istedi
Tahıl koridoru açılacak mı? Putin Başkan Erdoğan ile görüşmesini istedi
Kaçak kuyumcu perukla yakalandı
Kaçak kuyumcu perukla yakalandı
Fransız dergiden Ege analizi
Fransız dergiden "Ege" analizi
Başkan Erdoğan Bayramov’u kabul etti
Başkan Erdoğan Bayramov'u kabul etti
Kamuda toplu sözleşme süreci!
Kamuda toplu sözleşme süreci!
CHP’li vekillerden tartışılan tutumları!
CHP’li vekillerden tartışılan tutumları!
Başkan Erdoğan’ın diplomasi trafiği
Başkan Erdoğan'ın diplomasi trafiği
Ortak basın toplantısı
Ortak basın toplantısı
Bakan Fidan’dan önemli açıklamalar
Bakan Fidan'dan önemli açıklamalar
Zanlılardan biri daha yakalandı
Zanlılardan biri daha yakalandı
Kağıthane’de ağaçlık alanda yangın
Kağıthane’de ağaçlık alanda yangın
Daha Fazla Video Göster