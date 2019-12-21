CHP'deki 25 milyon liralık rüşvet krizinde yer alan isimlerin kimliği ortaya çıktı

CHP'deki 25 milyon liralık rüşvet krizi sonrası İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, iddialar ile ilgili müfettiş görevlendirdi. Gözler Ankara'ya çevrilmişken rüşvet skandalına karışan isimlerin de kim olduğu ortaya çıktı. Bu isimler FETÖ iddiasının da odağında bulunan Hüseyin Saruhan Rahmi Bıyık ve Ayhan Atalay...İddialarda adı geçen Bülent Kuşçuoğlu ise 3 yıldır Sinan Aygün ile görüşmediğini ifade etti.