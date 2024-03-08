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CHP'de yeni krizin adı Burcu Köksal! DEM ittifakı CHP’yi nereye sürüklüyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.03.2024 11:55
CHP Afyon adayı Burcu Köksal miting programında yaptığı açıklamada seçildiğinde DEM Partililere belediyenin kapılarının kapalı olacağını ifade etti. Köksal'ın bu sözleri sonrası DEM Partililerden yoğun tepki gelirken Kandil ile ittifak kuran Özel ve İmamoğlu ikilisi tutuştu. İki isim de durumu toparlamak için çaba harcasa da İmamoğlu Köksal'a sert çıktı. Hatta DEM Parti'nin Özgür Özel'e yaptığı "Bu kadını adaylıktan çekin" çağrısının bir benzerini de İmamoğlu yaptı. Siyasetin sıcak gündemini A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Murat Özer değerlendirdi.
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