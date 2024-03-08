08 Mart 2024, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
CHP'de yeni krizin adı Burcu Köksal! DEM ittifakı CHP’yi nereye sürüklüyor?
CHP Afyon adayı Burcu Köksal miting programında yaptığı açıklamada seçildiğinde DEM Partililere belediyenin kapılarının kapalı olacağını ifade etti. Köksal'ın bu sözleri sonrası DEM Partililerden yoğun tepki gelirken Kandil ile ittifak kuran Özel ve İmamoğlu ikilisi tutuştu. İki isim de durumu toparlamak için çaba harcasa da İmamoğlu Köksal'a sert çıktı. Hatta DEM Parti'nin Özgür Özel'e yaptığı "Bu kadını adaylıktan çekin" çağrısının bir benzerini de İmamoğlu yaptı. Siyasetin sıcak gündemini A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Murat Özer değerlendirdi.