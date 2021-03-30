CHP'de sular durulmuyor! Kılıçdaroğlu'nu kurultaya davet etti

CHP'nin muhalif isimlerinden ''yeniden CHP grubu'' lideri eski CHP Trabzon milletvekili Haluk Pekşen parti yönetimine tüzük kurultayı çağrısı yaptı. CHP'nin örgütten koptuğunu savunan Pekşen, mayıs ayından sonra örgütle birlikte partiyi tüzük kurultayına davet edeceklerini dile getirdi.

'CHP örgütten koptu'' dedi.

Kılıçdaroğlu'na tüzük kurultayı çağrısı yaptı.

'Yeniden CHP grubu'' lideri eski Trabzon milletvekili Haluk Pekşen parti yönetimine yönelik eleştirilerde bulundu.



Mevcut tüzüğün antidemokratik olduğunu savunan Pekşen, ''CHP bu tüzük ile maalesef örgütten tümüyle koptu. Tekrar partinin örgüte devredilmesi ve örgütün yetkilerinin tekrar kazanılması için tüzüğün mutlaka değişmesi gerekiyor. Bu antidemokratik tüzük ile CHP'nin devam etmemesi için gayret ediyorum. Bir kurultay toplanacaksa bunu örgüt toplamalı. CHP'nin önündeki en büyük engel tüzüğüdür." ifadelerini kullandı.

Parti içi demokrasi vurgusu yaptı Pekşen.

CHP'YE ''TÜZÜK'' ELEŞTİRİSİ

''Bu tüzük ile genel başkan bütün kadroları atama yetkisine sahip. Ön seçimle gelen hiçbir milletvekili bir daha milletvekili seçilemedi. Parti içi demokrasi diyorsanız önce kendi partinizden başlayacaksınız. Demokrasiyi kuracağım diye büyük bedeller ödemiş olan CHP'de tarihinde hiç bu kadar parti içi demokrasi yok edilmemiştir.''

Partililerin mevcut yönetim anlayışından rahatsız olduğunu dile getiren Pekşen, örgütleri gezeceğini mayıs ayından sonra örgütle birlikte partiyi tüzük kurultayına davet edeceklerini belirtti.