CHP'de son yapılan açıklamalar neye işaret? Eski CHP Genel Sekreteri Sevigen A Haber'de aktardı: Ankara ve İstanbul'u kaybederler

14 Mayı ve 28 Mayıs seçimlerindeki hezimetin ardından "değişim" çıkışı ile CHP'deki kaosun fitilini ateşleyen, hatta "parti içi gizli darbe toplantısı" bile organize eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu deviremeyeceği düşüncesiyle dümeni yeniden İstanbul'a kırdı. Eski CHP Genel Sekteteri Mehmet Sevigen, CHP'de yaşanan koltuk savaşına ilişkin son detayları A Haber'de aktardı. Sevigen, "Ankara ve İstanbul’u kesin kaybederler" ifadelerini kullandı.