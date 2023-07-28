CHP’de liderlik yarışı! İmamoğlu adaylığını mı açıklayacak?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP "değişim" tartışmalarına ilişkin 6 maddelik yeni bir açıklama yaptı ve "toplum lider değişimi istiyor" dedi. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

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