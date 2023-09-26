CHP'de Kurultay tarihi belli oldu! Gözler 4-5 Kasım tarihinde....

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Parti Meclisi 38. Olağan Kurultayı'nın 4-5 Kasım'da yapılması kararını aldı. Diğer yandan CHP'de, 15 Ekim'e kadar sürecek yeni il yönetimlerinin belirlendiği il kongreleri yapılmaya devam edecek. İşte detaylar....

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