CHP’de kongre sonrası yeni kriz patlak verdi! Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Çelik…

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu başını çektiği "değişimciler" arasında bu kez de "tebrik krizi" yaşandı. Kılıçdaroğlu'nun, İstanbul İl Kongresi'ni kazanan "değişimci" Özgür Çelik'i tebrik etmediği ve bu yaşananlar sonrası Çelik'in Kılıçdaroğlu'nu telefonla aradığı bildirildi. İşte detaylar…