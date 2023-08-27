CHP’de kim kime dum duma! Gebze, Çiğli, Karabağlar ve Edremit kongrelerinde küfürler hakaretler havada uçuştu

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde yaşanan hezimetin sancıları CHP’de hala devam ediyor. CHP ilçe kongrelerinde yaşanan kaosa geçtiğimiz saatlerde bir yenisi daha eklendi. Gebze İlçe Kongresi’nde yeterli imzaya ulaşamayan aday Zeynel Rıza Yıldırım, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik ile birbirine girdi. Küfürlerin ve hakaretlerin havada uçuştuğu kongreye 10 dakika ara verildi. Öte yandan benzeri görüntüler Çiğli, Karabağlar ve Edremit’te de yaşandı. Delegeler sandıkları parçalarken bir CHP'linin "Bu parti hiçbir zaman iktidar olmaz" ifadeleri dikkatlerden kaçmadı.