CHP'de "kaybetme" kavgası! Faik Öztrak'tan Ekrem İmamoğlu'na yanıt

CHP'de sular durulmuyor. Seçim hezimeti partide iç savaşı başlatırken koltuk savaşı ve değişim söylemleri sonrası şimdi de "Seçimi kim kaybetti?" sürtüşmesi baş gösterdi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK toplantısı ardından Ekrem İmamoğlu'un “Kaybetme deneyimim yok” sözleri ile Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir kez daha hedef almasına sert bir yanıt verdi. İşte detaylar…