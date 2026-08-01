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Gazeteci Cem Küçük tutuklandı

Hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Cem Küçük, tutuklandı. Detayları A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan aktardı.

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